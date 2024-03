Controllo del territorio: 5 persone proposte per il Foglio di Via Obbligatorio

Non si fermano le attività di controllo e prevenzione che – secondo le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Paola Spena e dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino – i Carabinieri della Compagina di Mirabella Eclano stanno eseguendo nei territori del comune di Montemiletto e di quelli limitrofi.

Anche nella settimana appena trascorsa circa 40 pattuglie si sono quotidianamente alternate nello svolgimento di mirati servizi, volti in primis a prevenire e contrastare la criminalità predatoria.

Fino alle prime luci dell’alba le “Gazzelle” dei Carabinieri hanno presidiato l’intero settore, perlustrando non soltanto i centri abitati, ma anche le aree industriali e quelle più periferiche.

La diuturna e costante attività di vigilanza ha permesso di procedere al controllo di oltre 320 veicoli e circa 450 persone, molte delle quali sottoposte a perquisizione personale e veicolare.

Proprio questa profonda attività di filtraggio ha permesso di avanzare ben cinque proposte di Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di 5 persone, già note alla Forze dell’Ordine che non hanno saputo fornire alcuna plausibile giustificazione circa la loro presenza in Irpinia.

Nel fine settimana sono state elevate contravvenzioni per gravi violazioni alle norme del codice della strada, con contestuale sequestro di 3 autovetture.

Tra le tante persone controllate, anche una ragazza 23enne originaria di Roma, trovata in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente e – per questo – amministrativamente segnalata alla competente Prefettura per “uso personale di sostanze stupefacenti”.