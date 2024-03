Lite tra giovani: uno finisce in ospedale, indaga la Squadra Mobile

AVELLINO- Ancora una volta giovani protagonisti di una serata finita con un ferito al Moscati.

Non è ancora chiaro se si tratti di una rissa o di una aggressione, sono in corso gli accertamenti da parte della Squadra Mobile di Avellino. Al momento quello che è certo è che uno dei protagonisti della presunta lite è ricoverato al Pronto Soccorso del Moscati con un trauma cranico (la prognosi non è ancora nota).

Tutto sarebbe avvenuto nei pressi di Via Montuori, nella città capoluogo, dove ci sarebbe stato il contatto tra i ragazzi, tutti più o meno tra i diciotto e i venti anni. Sono in corso gli accertamenti della Squadra Mobile di Avellino per ricostruire cosa sia avvenuto esattamente.

Altro dato certo, al momento, è che la lite è scoppiata, come spesso avviene, per futili motivi, anche se non ci sarebbe collegamento con la movida o il consumo di alcol nel fine settimana.

IN AGGIORNAMENTO