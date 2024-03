Il 16enne di Monteforte Irpino trasferito in un’altra Unità operativa del Moscati

Nella foto il sedicenne di Monteforte Irpino che fu coinvolto nel terribile incidente di Via Tagliamento con una Minicar ed ora si appresta a lasciare il reparto di Anestesia e Rianimazione accompagnato dal primario Angelo Storti e dal coordinatore infermieristico Modestino Matarazzo.

“Salvare vite è la prima missione di medici e infermieri. Ma quando a riaprirsi al mondo sono gli occhi di un adolescente, l’emozione travalica i confini del dovere e del dovuto, donando a tutti l’impagabile gioia della rinascita. Mario, il 16enne coinvolto il mese scorso in un grave incidente stradale, ha lasciato sabato la Rianimazione ed è stato trasferito in un’altra Unità operativa della Città ospedaliera per continuare il suo percorso terapeutico fino alla ripresa completa e al suo ritorno a casa. Buona e lunga vita a te, Mario!”