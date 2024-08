Caos e fuoco nelle celle a Bellizzi: la denuncia del Sappe

Tiziana Guacci, segretario per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, racconta quanto è avvenuto nelle ultime ore nella struttura detentiva di Avellino.

“Nel primo pomeriggio di ieri presso la Casa Circondariale di Avellino un detenuto di origine sudafricane, trasferito dalla CC di Santa Maria Capua Venere, ha appiccato il fuoco nella propria cella, incendiando alcune lenzuola. Intervenuto l’ispettore di Polizia Penitenziaria addetto Sorveglianza Generale, il violento detenuto ha dapprima aggredito verbalmente il personale presente per poi afferrare per la maglia l’ispettore accorso e strattonarlo violentemente. In tale circostanza il personale è riuscito a spegnere l’incendio evitando che le fiamme si potessero propagare nella cella, visto che il fumo aveva già invaso parte della sezione detentiva”.

La sindacalista evidenzia che “nella fase dello spegnimento, l’azione del detenuto ha fatto saltare il tubo dell’estintore che ha provocato la fuoriuscita di polvere all’esterno della cella, colpendo al volto le due unità di polizia penitenziaria intervenute. Gli stessi, insieme all’ispettore di sorveglianza generale, sono dovuti ricorrere alle cure dell’ospedale”.