Controlli di fine anno: la Polizia arresta due extracomunitari in città

Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Avellino ha arrestato un individuo di 43 anni di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio nazionale, per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti delle Volanti, in risposta alla segnalazione di un cittadino extracomunitario riguardante un tentativo di aggressione nei confronti di una donna per strada, hanno individuato l’aggressore poco distante dalla vittima. L’uomo aveva inseguito la donna, lanciandole uno zaino, costringendola a rifugiarsi in un negozio. Durante il controllo, l’individuo, visibilmente agitato, ha improvvisamente attaccato un agente, cercando di sottrargli la pistola di ordinanza senza successo. È stato prontamente immobilizzato e arrestato.

Lo stesso personale ha arrestato un cittadino di 25 anni di nazionalità nigeriana, conosciuto dalle Forze dell’Ordine, privo di fissa dimora in Italia e richiedente protezione internazionale, per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Durante un intervento presso un esercizio commerciale cittadino, dove si era verificato il danneggiamento di una fioriera, gli agenti hanno notato un cittadino extracomunitario che, alla loro vista, ha aggredito un agente con una testata al volto e ha danneggiato la portiera anteriore dell’auto di servizio con calci e bottiglie di vetro. È stato prontamente immobilizzato e arrestato.