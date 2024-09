Controlli dei Carabinieri in Val Fortore nel weekend: patenti ritirate, sanzioni e sequestri amministrativi

Nell’ultimo fine settimana i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno dispiegato un servizio di controllo del territorio ad ampio raggio nei comuni della Val Fortore, finalizzato principalmente alla prevenzione dei reati predatori ed a garantire la sicurezza degli utenti della strada, impiegando 25 pattuglie, identificando 122 persone e controllando 91 veicoli e 10 esercizi pubblici.

Nel corso dei controlli eseguiti dai militari del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni dipendenti dalla compagnia con l’utilizzo dell’etilometro sono state elevate 17 sanzioni amministrative per infrazioni del Codice della Strada dell’importo complessivo di 5.448 euro, con sequestro di 2 veicoli per circolazione in assenza della copertura assicurativa rca obbligatoria, ritiro di 4 patenti di guida scadute di validità e di 1 patente per guida sotto l’influenza dell’alcool, contestando infrazioni anche per circolazione con ciclomotori privi di targhe e con veicoli non sottoposti alla prevista revisione periodica e decurtando 20 punti da patenti di guida.

I carabinieri del comando provinciale di Benevento intensificano le attività di controllo e vigilanza del territorio nei week-end per assicurare maggiore sicurezza a tutti i cittadini lungo le strade e presso le loro abitazioni.