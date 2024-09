Raffaele operato nella notte al Moscati, ore di apprensione per il trentacinquenne

AVELLINO- Un delicato intervento nella notte dopo gli esami strumentali e il ricovero in Rianimazione. I medici del Moscati lo hanno sottoposto in Chirurgia Vascolare ad un’operazione, evidentemente per tamponare le ferite che necessitavano di un intervento più urgente. Le condizioni di Raffaele, il trentacinquenne avellinese rimasto ferito in un incidente lungo Via Zoccolari restano gravi. Sono centinaia i messaggi per il giovane tifoso, che ieri e’ stato sbalzato per diversi metri contro la recinzione stradale e poi in una scarpata dopo un violento impatto tra la vespa sulla quale viaggiava ed una vettura. Sul sinistro indagano gli agenti della Questura di Avellino. Eseguiti i rilievi del caso e sottoposti a sequestro i mezzi coinvolti. La vettura e la Vespa sulla quale viaggiavano i due giovani. Sono ore di apprensione per tutta la città.