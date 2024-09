Le prime  immagini della devastazione della Chiesa di San Ciriaco dopo l’incendio scoppiato questa notte

Un incendio di grande entità ha colpito durante la notte la Chiesa di San Ciriaco a Torre le Nocelle, provocando seri danni agli interni dell’edificio. Le fiamme, la cui causa è ancora sotto indagine, hanno distrutto gran parte del mobilio, inclusi preziosi elementi decorativi e storici. Due squadre dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri, sono intervenuti prontamente riuscendo a domare il rogo. Le immagini mostrano interni completamente distrutti, con arredi anneriti e iconografie sacre gravemente compromesse.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Le autorità stanno attualmente indagando per chiarire le origini dell’incendio, mentre esperti valutano l’entità dei danni strutturali. La Chiesa di San Ciriaco, nota anche per essere stata luogo di esorcismi, è un importante simbolo storico per la comunità ed è meta di pellegrinaggi da tutta la Campania.