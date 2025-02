Controlli dei Carabinieri in Val Fortore. Denunciato uomo che guidava con patente falsa

Un automobilista della Val Fortore è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria poiché, durante un normale controllo stradale, ha esibito ad una pattuglia dei Carabinieri di Baselice una patente di guida che aveva suscitato sospetti circa la sua autenticità già dal primo sguardo degli esperti militari. All’esito degli immediati accertamenti è risultato che, effettivamente, la patente presentata dall’uomo era falsa e che lo stesso non aveva mai conseguito alcun titolo abilitativo alla guida. È quindi scattata la denuncia per falsità materiale commessa dal privato e possesso di documenti d’identificazione falsi, con il sequestro penale del finto titolo di guida, la contestazione di 1 sanzione amministrativa da 5.100 euro per guida senza patente ed il fermo amministrativo dell’auto condotta dall’uomo, che è persona sottoposta alle indagini e – pertanto – presunto innocente fino a sentenza definitiva.

In week-end i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno dispiegato un dispositivo ad ampio raggio nei centri urbani e nelle zone rurali della Val Fortore allo scopo principale di prevenire i reati predatori, impiegando 32 pattuglie che hanno controllato 152 persone, 138 veicoli e 10 esercizi pubblici.

I militari dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia hanno contestato 8 infrazioni amministrative al Codice della Strada per 6.025 euro totali, sottoponendo a sequestro amministrativo 2 veicoli per circolazione senza la copertura assicurativa rca obbligatoria, ritirando 1 patente di guida scaduta di validità, contestando infrazioni per circolazione con veicoli sottoposti a fermo amministrativo, eccesso di velocità, irregolarità dei dispositivi acustici e mancata revisione e decurtando 13 punti da patenti di guida.

L’attività quotidiana di vigilanza del territorio, messa in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, viene intensificata specialmente nei fine settimana per garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini ed agli utenti della strada.