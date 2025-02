Chiusura Icam di Lauro, Gubitosa (M5S): scelta affrettata chiudere l’unica struttura nel Mezzogiorno

AVELLINO- “Privare il Mezzogiorno dell’unica struttura adeguata ad ospitare mamme detenute con i loro bambini appare l’ennesimo atto di questo Governo che penalizza il Sud”. Il deputato e vicepresidente del Movimento Cinque Stelle Michele Gubitosa “boccia” la scelta del trasferimento ad “horas” delle detenute della struttura irpina e dei loro bambini e la conseguente “chiusura” dell’Icam di Lauro. “Esiste un diritto a tutela dei minori, per cui alla scelta censurabile sotto il profilo logistico va aggiunto anche il trauma per gli stessi bambini che in pochi giorni si trovano ad abbandonare l’ambiente, anche scolastico e territoriale, che li aveva accolti e che doveva essere più lontano possibile dalla dimensione totalmente detentiva”. Critica anche alla “ratio” con cui si arriva a questa soluzione: “Una decisione che appare adottata senza valutare alcuna alternativa, una struttura, quella dell’Icam di Lauro, che ha rappresentato un vanto fino a qualche mese fa per l’Amministrazione Penitenziaria, che però non ha perso tempo a disporne la sostanziale chiusura. C’è l’esigenza di avere chiarezza sulla scelta adottata e sul futuro della struttura, dove sono stati affrontati anche dei notevoli costi in termini economici e dove si erano poste le basi per un reinserimento anche delle madri e dei bambini”.