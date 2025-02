L’ex Maglificio confiscato al clan sede della Centrale Operativa di Protezione Civile: c’e’ il progetto

QUINDICI- La nuova “vita” dell’ex Maglificio confiscato al clan Graziano potrebbe passare attraverso il protocollo d’intesa che stanno per stipulare i Comuni di Domicella, Quindici e Pago del Vallo di Lauro per “la gestione comune delle attività di Protezione Civile e per l’organizzazione dei relativi servizi”. Un patto che potrebbe presto allargarsi anche ad altri comuni del territorio, che hanno deciso di candidarsi ad ottenere i finanziamenti previsti dall’Avviso Pubblico della Regione Campania per la Pianificazione di Protezione Civile su scala Provinciale/Città Metropolitana, Intercomunale di Contesto Territoriale, Comunale, .completo dei relativi allegati quali parti integranti sostanziali dell’Avviso stesso, in esecuzione_della_D.G.R. n. 694/2023, la cui copertura finanziaria è assicurata dai fondi PR FESR Campania 2021– 2027. Considerato che tra le attività previste per l’ambito ottimale c’è anche “coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio, a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari dà attuazione a quanto previsto dalla: e pianificazione di Protezione Civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in-occasione- di eventi di emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) o c) D.Lgs. 1/2018”. E proprio nell’ambito del progetto che avrà come comune capofila quello di Pago Vallo Lauro, viene individuato il bene confiscato come sede operativa: “il progetto a definirsi tra le altre cose individuerà il bene confiscato alla criminalità organizzata locale ubicato nel comune di Quindici (ex Maglificio) quale sede per il ricovero di mezzi e strumentazione oltre che, nel rispetto della normativa vigente, quale sede stessa la Centrale Operativa del Territorio (COM- COC) come strumento di ausilio all’attuazione del Piano di Emergenza Comunale, nella quale sono predisposte le funzionalità per la gestione degli interventi verso i cittadini, per il coordinamento degli operatori interni della Amministrazione Pubblica, per la gestione delle comunicazioni rivolte al territorio”.