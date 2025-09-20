Montemiletto, inaugurata la nuova sede dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia

Questa mattina si è tenuta a Montemiletto l’inaugurazione della nuova sede sociale dell’ Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo Montemiletto, in Via Pasquale.

Dopo la benedizione dei nuovi locali, un corteo ha raggiunto il Monumento dedicato ai Marinai sito nel cortile dell’edificio scolastico in Piazza IV Novembre per la deposizione della corona di alloro, dove dopo l’alzabandiera è stata recitata la preghiera del marinaio.

“Si ringrazia l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo Montemiletto, il Presidente e tutti gli associati, per la vicinanza e l’impegno profuso sul territorio nel portare avanti una idea nata tanti anni fa da un gruppo di montemilettesi che non saranno mai dimenticati dalla nostra comunità. Si ringraziano tutte le Associazioni Combattentistiche e d’Arma locali e provinciali che hanno onorato l’iniziativa e tutti i cittadini presenti”.