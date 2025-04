Auto si ribalta sul raccordo Avellino–Salerno

Nella notte tra il 13 e il 14 aprile, alle ore 01:30 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta sul Raccordo Autostradale Avellino–Salerno, al km 14 in direzione Salerno, in seguito a una richiesta di soccorso da parte del servizio 118 per un incidente stradale.

Una vettura, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata mentre percorreva il tratto di strada. Alla guida dell’auto un giovane del 1988, residente a Solofra, che è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Solofra dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale per i rilievi del caso e il personale dell’ANAS per la gestione della viabilità. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per la messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’area interessata.