Contrada piange Carmine Pennetti

Lutto a Contrada per la morte di Carmine Pennetti. Purtroppo, a causa del Covid, anche l’ultimo saluto dovrà rispettare le restrizioni imposte per evitare il contagio da Coronavirus. Il sindaco, Pasquale De Santis, ha comunque voluto ricordare Pennetti: L’amministrazione comunale partecipa al lutto che ha colpito la famiglia Pennetti per la perdita del carissimo Carminuccio , uomo onesto e instancabile lavoratore, già dipendente dell’ente in pensione. Il divieto legato al contenimento del Corona Virus non consente alla cittadinanza di poter partecipare ai funerali in chiesa, lasciando spazio ai soli congiunti. L’intero Paese è vicino alla famiglia in un abbraccio ideale e sentito“.