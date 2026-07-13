Contrada, i migranti ripuliscono la Sp18: grande esempio di civilta’ e integrazione

CONTRADA- “Un grande esempio di integrazione e di civilta’”. Cosi’ il sindaco di Contrada Pasquale De Santis ha definito la giornata ecologica che ha visto impegnati i ragazzi ospiti del Centro Migranti di Contrada. Una domenica mattina trascorsa a ripulire una strada provinciale dai rifiuti. Un’iniziativa che ha ottenuto il plauso del sindaco di Contrada De Santis: “Contrada – località Carbonaio – grande esempio di integrazione e civiltà- ha scritto il primo cittadino- Quest’oggi i ragazzi ospiti del centro migranti Ricciardelli, gratuitamente e con estrema civiltà, hanno dato vita ad una giornata ecologica ripulendo la SP18 e l’intera via Serre-Pastenate da erbacce e rifiuti, abbandonati dalla inciviltà di poche persone, che nel 2026 ancora decide di abbandonare in montagna i propri rifiuti”. Un esempio di come stiano sulla strada giusta, secondo il primo cittadino: “I ragazzi del centro, di nazionalità ed etnie diverse, sono tutti impiegati in aziende edili, agricole e manufatturiere locali, impegnandosi nel duro e difficile percorso di integrazione sociale.La prova offerta questa mattina, sotto la direttiva dell’avvocato Paolo Ricciardelli e del vicesindaco Angelo Angelo Iannaccone, rappresentano la prova provata che sono sulla strada giusta”.