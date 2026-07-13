Bloccati tra i rovi del Terminio: messi in salvo da due squadre del Soccorso Alpino

VOLTURARA- Il salvataggio di due persone bloccate in una zona impervia del Terminio tra i diversi interventi del CNSAS (Soccorso Alpino e Speleologico della Campania) nel fine settimana. Precisamente ieri, verso le 20:00 quando è arrivato al Cnsas un allarme per due dispersi sul Terminio che, mentre percorrevano il sentiero 102, si sono ritrovati in una zona piena di rovi e sono rimasti bloccati. Due squadre di tecnici del CNSAS hanno raggiunto i dispersi e, dopo averli rifocillati li hanno riaccompagnati a valle, consegnandoli ai carabinieri di Volturara Irpina .