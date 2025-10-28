Volturara Irpina festeggia Pasqualina, 103 anni di saggezza e sorrisi

Una giornata di festa a Volturara Irpina per celebrare un traguardo straordinario: i 103 anni della signora Pasqualina, una delle nonnine più longeve dell’Irpinia.

A renderle omaggio anche il sindaco Marino Sarno, che in un post ha voluto condividere la gioia dell’intera comunità: “Oggi facciamo gli auguri ad una nonnina speciale, a Pasqualina che festeggia i suoi 103 anni. Loro, i nostri centenari, sono un orgoglio e un esempio per la nostra comunità. A nome di tutti auguro a Pasqualina cari auguri e buona vita.”