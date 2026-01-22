Consiglio regionale, Giuditta (NdC): “Commissioni, intesa premia il lavoro di squadra con Casa riformista”

“L’intesa in maggioranza sulle Commissioni consiliari riconosce pienamente il valore politico del gruppo unico Noi di Centro-Casa riformista. Nel gioco di squadra, l’importante è segnare il gol, a prescindere dagli individualismi: oggi con gli amici di Casa Riformista formiamo un solo corpo politico in Consiglio regionale, pertanto nessuno è stato escluso da nulla. Nella casa comune che oggi è il nostro gruppo consiliare, che ora è composto da 5 consiglieri, si lavora insieme ad obiettivi comuni, pertanto Alaia è anche il nostro candidato”, lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Noi di Centro Pasquale Giuditta.

“L’intesa con Casa Riformista inoltre travalica anche il perimetro del Consiglio regionale e contempla un’armonia anche per le Provinciali e le amministrative 2026 di primavera. Comune è anche il fine di arrivare presto ad un’unificazione delle forze centriste, con il modello della Margherita 4.0”, conclude Giuditta.