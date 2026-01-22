Sant’Andrea di Conza, “Spogliamento”: il fuoco che chiude il Carnevale in Alta Irpinia

Sant’Andrea di Conza si prepara a vivere uno degli appuntamenti più suggestivi del suo calendario culturale. Il 21 febbraio 2026 va in scena “Spogliamento”, il rito di chiusura del Carnevale che intreccia fuoco, maschere, musica e comunità, riportando alla luce simboli e tradizioni di origine precristiana.

L’evento si sviluppa nell’arco dell’intera giornata, tra racconti e momenti rituali dedicati alla riscoperta delle radici carnevalesche dell’Alta Irpinia. Cuore della manifestazione sarà la sfilata con carri allegorici e il suggestivo incendio del Carnevale, accompagnati dalle note della Banda Musicale di Andretta e dalla coreografia della Scuola di Danza “Arcobaleno”.

La festa proseguirà in serata con musica popolare, stand enogastronomici e il concerto finale di Odissea Popolare, a suggellare simbolicamente la fine del Carnevale e l’inizio di un nuovo ciclo.

Un’esperienza collettiva da vivere e tramandare, promossa dal Forum dei Giovani di Sant’Andrea di Conza, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione delle associazioni del territorio e OmastEventi.