Lauro, gli studenti in piazza dopo i raid nella scuola: non rubate il nostro futuro

LAURO- Non rubate il nostro futuro. E’ lo striscione realizzato dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Lauro che apre il corteo di studenti, docenti, famiglie e amministratori della zona che hanno risposto all’appello della dirigente scolastica Maria Siniscalchi dopo i raid avvenuti nella sede di Via Lancellotti di Lauro qualche giorno fa. Un corteo scandito dagli slogan che i ragazzi hanno scelto per la manifestazione. A partire da “La scuola non si tocca”. Presenti i sindaci di Marzano di Nola e Moschiano, Franco Addeo e Sergio Pacia, il presidente del Consiglio comunale di Lauro Antonio Casoria e la consigliere Paola Scafuro, delegata alla Pubblica Istruzione. Presenti anche le associazioni del territorio, a partire dalla Proloco di Quindici e Taurano. Il corteo si e’ chiuso in Piazza Municipio, dove la dirigente scolastica Maria Siniscalchi ha ringraziato in primis i ragazzi per il loro impegno: “Siamo qui per ribadire che il futuro di una comunità dipende dalla scuola e da come funziona la scuola”.

