Consiglio Direttivo Anspi Avellino: Luigi D’Argenio riconfermato presidente

Si sono svolte giovedi 31 gennaio le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo dello zonale Anspi di Avellino, associazione che segue e accompagna gli oratori nel loro cammino a servizio delle parrocchie delle Diocesi di Avellino e di Sant’Angelo dei Lombardi Nusco- Bisaccia.

È arrivata la riconferma per il presidente Luigi D’Argenio il quale non lascia passare inosservata la sua emozione e la sua gratitudine per questa riconferma: ” Ringrazio tutti coloro che hanno scelto di continuare con me questo percorso iniziato 4 anni fa, quando tra non poche difficoltà in piena pandemia iniziò la mia avventura alla guida dello zonale Anspi di Avellino”. Il consiglio si arricchisce anche di altre figure che insieme a D’Argenio cercheranno di accompagnare gli oratori irpini per il prossimo quadriennio. Francesco Del Sorbo dell’oratorio Anspi San Prisco di Passo di Mirabella è il nuovo vicepresidente, Paola Esposito dell’oratorio Anspi Maria Santissima di Montevergine riconferma la sua posizione di segretaria, invece il giovane Gabriele Esposito sempre di Rione Mazzini prende l’incarico di tesoriere. Concludono il consiglio direttivo Ida e Fiorentina Barrasso dell’oratorio Anspi don Tonino Bello di Taurasi e Antonella Festa dell’oratorio Anspi Santa Maria delle grazie di Avellino, è stato riconfermato come delegato allo Sport Simone Mongelli.

“Vogliamo continuare a vivere al meglio questa esperienza, – continua il presidente D’Argenio- cercando di condividere con quante più realtà parrocchiali il nostro servizio, affinché possa nascere in tante altre comunità la nostra associazione che vuole essere un supporto per la creazione di rapporti, di condivisione, di fede e rimarcare sempre di più il nostro impegno e la nostra dedizione verso i più piccoli per un mondo migliore dove possano vivere tanti onesti cittadini e buoni cristiani come don Bosco ci ha insegnato!”