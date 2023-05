Consiglio dell’Ordine degli Avvocati: l’elezione di De Giovanni è legittima

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, l’elezione di Giovannangelo De Giovanni è legittima. E’ arrivato, dopo quello di Francesco Iandoli, il secondo rigetto da parte del Consiglio nazionale forense. Respinto il reclamo presentato dall’avvocato Elena Ferrara (prima esclusa) e da Nicola Micera (secondo escluso) contro tre consiglieri eletti ed insediatisi lo scorso 10 febbraio, quando è stato proclamato presidente dell’Ordine, l’avvocato Fabio Benigni.

Legittima è stata considerata la candidatura e dunque l’elezione dell’avvocato Giovannangelo De Giovanni, poiché il legale in precedenza aveva ricoperto nel 2012 un mandato come consigliere dell’Ordine di durata inferiore ai due anni- avendo lasciato l’incarico quando fu eletto come delegato alla Cassa Forense- e un solo mandato (2019- 2023) intero. Questa circostanza, esclude la consecutività tra i due mandati e dunque è scongiurato il pericolo di profittamento della rendita di posizione.

Il consiglio nazionale forense si è pronunciato sulla legittimità dell’elezione di due consiglieri: Giovannangelo De Giovanni e Francesco Saverio Iandoli, respingendo i ricorsi. Ora è attesa la decisione sul terzo consigliere Maria Rita Martucci, contro la quale è stato presentato il ricorso di incandidabilità.