Come trascorrere un weekend nel sud Italia

Il sud Italia è una regione ricca di cultura, paesaggi mozzafiato, gastronomia e arte. Famosa in tutto il mondo e per molti il ritratto mentale quando si dice “Italia” all’estero, trascorrere un weekend in questa parte della penisola è tutt’altro che difficile. Qualsiasi sia l’obiettivo del weekend, le diverse regioni e le città offrono un po’ tutto, a patto di sapere organizzarsi però senza perdersi tra le miriadi di scelte possibili.

In questo articolo cercheremo di dare qualche suggerimento su come trascorrere un weekend indimenticabile nel sud Italia, anche nel caso il meteo non ci sia molto d’aiuto!

Il “nord” del sud: partiamo dal Molise

Per molti il “sud” è rappresentato da molte regioni, ma fin troppo spesso il Molise viene tralasciato, considerato una meta turistica poco appetibile, ma che invece ha molto da offrire a chi la visita.

Parliamo innanzitutto di Isernia: situata sulle colline del Molise, Isernia è una città antica con molte attrazioni da visitare. Il suo centro storico è particolarmente affascinante, con stradine acciottolate e numerose chiese e palazzi antichi. Una meta culturale potrebbe essere il Museo Nazionale del Paleolitico, che ospita una vasta collezione di reperti archeologici preistorici, tra cui le famose “Venere di Isernia”. Oppure si potrebbe organizzare un tour enogastronomico, dal momento che Isernia è particolarmente famosa per i suoi formaggi.

L’interesse è più per una gita nel verde? Castel del Giudice è un bellissimo borgo medievale ben conservato situato sulle montagne del Molise, con panorami mozzafiato sulla campagna circostante. Da qui è possibile visitare anche il Castello ducale e la chiesa di San Nicola.

Se si vuole un po’ di aria di montagna, c’è anche Campitello Matese: anche al di fuori della stagione sciistica invernale, le attività in questa zona sono molteplici. Dalle escursioni a piedi o in mountain bike, alle passeggiate a cavallo o in canoa durante il periodo estivo, Campitello Maltese è un posto da visitare.

Per le gite più “storiche” c’è Sepino: un antico insediamento romano che ha conservato numerosi resti di edifici antichi, come l’anfiteatro, il teatro e il foro. Sepino si trova anche all’interno del Parco Archeologico del Sannio, dove è possibile visitare numerose altre rovine romane ed esplorare la flora e la fauna locali.

Infine ovviamente c’è Termoli, con il mare e la spiaggia e monumenti come la Cattedrale di San Basso, il Castello Svevo e il Museo Archeologico di Termoli.

Il “centro” del sud: la Campania e la Puglia

Parlare di Campania e Puglia è inevitabile se si parla del sud Italia. Napoli è una città ricca di storia e cultura, con tanta gastronomia famosissima che almeno una volta si deve provare direttamente “in loco”. Napoli offre bellezze di arte barocca, come la chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri e la Basilica di San Francesco di Paola.

Se il tempo non è dalla vostra parte, si può visitare il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che ospita la più grande collezione di arte greca e romana in Italia, ma ci sono anche Pompei ed Ercolano come opzioni.

Ovviamente è da citare l’intera Costiera Amalfitana con le città di Amalfi, Positano e Ravello. Amalfi è una città storica, con una cattedrale del XII secolo e una torre di avvistamento medievale. Positano è famosa per le sue stradine strette e tortuose, i colori vivaci delle case e le spiagge incantevoli. Ravello, invece, è una città collinare con giardini e ville storiche, tra cui la Villa Rufolo e la Villa Cimbrone.

Se il tempo non è favorevole, si può comunque visitare il Museo della Carta di Amalfi, che racconta la storia della produzione di carta artigianale. Si può anche visitare il Museo della Ceramica a Vietri sul Mare, dove si possono ammirare le opere d’arte della tradizione ceramica locale.

Se poi ci vogliamo spostare dalla Campania, per chi cerca paesaggi mozzafiato c’è Matera come posto “must”. Situata in Basilicata, questa città è stata scelta come Capitale Europea della Cultura nel 2019. Qui si possono ammirare i Sassi di Matera, un antico quartiere scavato nella roccia tufacea, oggi Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Si può anche visitare il Museo Nazionale Archeologico della Basilicata, che ospita una collezione di reperti archeologici dalla preistoria all’età romana.

Andando in Puglia, è impossibile non citare Lecce, definita la “Firenze del Sud”. Questa città è famosa per l’arte barocca, con chiese e palazzi ornati da decorazioni in stile leccese. Tra le principali attrazioni ci sono la Basilica di Santa Croce, il Castello Carlo V e la piazza del Duomo. Lecce è anche conosciuta per la sua gastronomia, con piatti come le orecchiette alle cime di rapa, le melanzane ripiene e le paste di mandorla che si adattano bene a un weekend per i buongustai.

Per concludere, il sud Italia offre un’ampia scelta di destinazioni da visitare e non basterebbe un’enciclopedia per parlare dei tantissimi posti possibili, quindi armiamoci di senso di avventura, amore per la storia e la gastronomia e puntiamo il dito su un punto a caso del sud Italia: sicuramente troveremo una meta ideale per trascorrere un weekend indimenticabile!