L’Asl a “caccia” di 11 dirigenti medici disciplina di Medicina d’Emergenza-Urgenza. Tutto ciò in considerazione del fatto che le procedure concorsuali messe in atto dall’Azienda hanno avuto esito negativo.

L’avviso pubblico è per soli titoli per la copertura a tempo determinato di 11 posti di Dirigente medico disciplina di Medicina d’Emergenza-Urgenza.

Possono partecipare all’avviso pubblico, della durata di 12 mesi rinnovabili per ulteriori 12 mesi, coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti: Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza o discipline equipollenti (sono ammessi anche gli iscritti al penultimo e ultimo anno del corso di specializzazione); il personale medico che tra il 1 gennaio 2013 e la data di scadenza del presente avviso abbiamo maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio Sanitario Nazionale, almeno 3 anni di servizio, anche non continuativo, anche se non in possesso del diploma di specializzazione; iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici.

L’avviso, pubblicato sull’albo pretorio in data odierna, ha durata di 15 giorni dalla data di pubblicazione.