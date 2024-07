Mazza vicesindaco e sette tecnici Ecco la giunta scelta da Laura Nargi

AVELLINO- Docenti universitari, esperti in materia di ambiente e rifiuti, una dirigente scolastica, l’ex presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino. Ecco la giunta che il sindaco di Avellino Laura Nargi ha scelto per amministrare la città nei prossimi anni. Unica nomina politica, come annunciato, quella del vicesindaco con delega alla Partecipazione, alle Pari opportunità, all’Inclusione, alle Politiche di genere ed ai Quartieri. Marianna Mazza, avvocato avellinese. Dal 2019 al 2024 è stata assessore al Contenzioso, all’Innovazione tecnologica, alla Trasparenza, alle Politiche abitative e alle Pari opportunità. Delega quest’ultima che erediterà anche in questa nuova consiliatura e che sarà affiancata all’Inclusione e alle Politiche di genere, ma anche alla Partecipazione e ai Quartieri della città. L’assessore ai Fondi europei, alla Programmazione strategica, alle Attività produttive, al Commercio ed allo Sport sara’ Leandro Vittorio Savio, attuale Commissario straordinario del Governo per la Zona Economica Speciale di Napoli. Con importanti esperienze professionali nell’ambito dei Settori Patrimonio, Servizi Forestali, Ragioneria, Bilancio e Personale per l’Azienda “Calabria Verde”, ente strumentale della Regione Calabria con 6.500 dipendenti. Negli anni si è occupato di Politiche comunitarie e Fondi europei per le attività inerenti al patrimonio boschivo della Calabria, è stato dirigente regionale Solco/Ecosfera di Roma, dove ha svolto attività di progettazione con risorse comunitarie, ed è stato responsabile di struttura complessa al Comune di Reggio Calabria. Un docente universitario sarà assessore al Bilancio, ai Tributi, allo Sviluppo economico sostenibile, all’Innovazione tecnologica ed alla Transizione digitale. Si tratta di Mario Calabrese, docente associato in Economia e gestione delle imprese presso il dipartimento di Management dell’Università di Roma “La Sapienza”. Docente di Performance Management presso la Facoltà di Economica e di Management dell’Innovazione presso la facoltà di Lettere e Filosofia. Junior Fellows presso la Scuola Superiore di Studi Avanzati de “La Sapienza”. Direttore del Centro di Ricerca interdipartimentale ImpreSapiens. Direttore responsabile del periodico a diffusione telematica edito dall’Ateneo romano “Rivista di Studi manageriali”. Assessore alla Sostenibilità ambientale, alla Transizione ecologica, al Decoro urbano ed alla Cura del verde pubblico sarà invece Francesco Infantino, laureato in ingegneria civile, ambientale e industriale presso il Politecnico di Torino, è iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Avellino. È stato direttore generale del CoSmaRi, il Consorzio di Smaltimento Rifiuti Avellino 1 dal 2001 al 2011 e funzionario, prima, e dirigente, in seguito, della società “IrpiniAmbiente Spa” fino al 20220. Ha maturato negli anni un’esperienza notevole nel campo della gestione dei rifiuti e delle questioni ambientali.Assessore alla Gestione e realizzazione dei lavori, delle opere pubbliche e delle infrastrutture, alle Gare ed agli appalti (Stazione appaltante qualificata) Remo Dalla Longa, professore di Public Management and Policy alla SDA Bocconi School of Management. Ha contribuito a creare l’Osservatorio di Ricerca – PREM (Public Real Estate Management) di cui ne è il Direttore scientifico. È coordinatore di GePROPI (Percorso formativo e network in Gestione dei Processi Realizzativi di Opere Pubbliche ed Infrastrutture) e del BEC (Business Excellence Certificate). Esperto in management e ciclo di vita per le opere pubbliche e le infrastrutture. Assessore alla Trasparenza, al Patrimonio, al Personale ed al Contenzioso sara’ Edoardo Volino, avvocato cassazionista. Già presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della provincia di Avellino dal 2008 al 2012. Nel corso di una lunga e prestigiosa carriera forense, ha maturato vasta esperienza nelle materie del diritto civile, commerciale, societario, della crisi di impresa, dei contratti pubblici, anche come presidente e componente di collegi consultivi tecnici. Ha svolto e tuttora svolge incarichi societari e istituzionali di grande prestigio. Due donne invece per l

assessore alla Pubblica istruzione, ai Rapporti con le Università, alle Politiche sociali ed all’Universo giovanile, che sara’ guidato da Lucia Forino, dirigente scolastica e presidente provinciale dell’ANDIS, l’associazione nazionale dei Dirigenti scolastici. In pratica una vita passata accanto ai ragazzi, nel mondo della Scuola e nell’ universo giovanile verso il quale saranno orientate le politiche dell’Amministrazione. Infine l’ assessore alla Rigenerazione urbana, alla Pianificazione, al Governo ed alla Trasformazione del territorio, all’Urban center ed alla Mobilità sostenibile

Marianna Illiano, architetto esperto in progettazione, pianificazione urbana e composizione architettonica. Già assessore e vicesindaco a Bacoli nella giunta guidata da Josi Gerardo della Ragione con deleghe ai Lavori pubblici e all’Urbanistica. Le esperienze amministrative degli ultimi anni la rendono il profilo più idoneo per riassettare il disegno urbano della città di Avellino a partire dal Parco intercomunale del Fenestrelle, da poco dichiarato di interesse regionale, e dal futuro Parco della Stazione.

La nomina alla Cultura, come ha spiegato lo stesso sindaco Nargi, non è stata ancora indicata, ci vorrà qualche altro giorno.