Scoperto con un chilo di cocaina, resta in carcere il trentaseienne arrestato dai Carabinieri

AVELLINO- Il trentaseienne avellinese arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino con un chilo di cocaina e circa dodicimila euro in contanti, resta in carcere, come aveva chiesto il pm della Procura di Avellino Chiara Guerriero. Il trentaseienne, comparso questa mattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza per l’interrogatorio di convalida dell’arresto, non ha risposto alle domande del Gip ma ha reso spontanee dichiarazioni. Per l’indagato, difeso dall’avvocato Fabio Tulimiero, risponde di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Esclusa nei suoi confronti l’aggravante dell’ingente quantità, contestata nel corso dell’udienza dal difensore del trentaseienne.