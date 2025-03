Il Convitto Nazionale di Avellino al Prix Liste Goncourt

Il Liceo Classico Europeo del Convitto Nazionale di Avellino parteciperà, con una piccola delegazione di alunne e docenti, alla consegna del prestigioso “Prix Liste Goncourt, le choix de l’Italie”, che si terrà martedì 25 marzo a Roma, a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia e dell’École française de Rome, in presenza della scrittrice vincitrice del premio, Sandrine Collette, autrice del romanzo Madelaine avant l’aube (éd. JC Lattès), bellissima storia di Madelaine, una ragazzina affamata e selvaggia, il cui coraggio, un giorno, infiammerà il piccolo borgo in cui vive.

Si tratta di un premio letterario dell’Institut français d’Italie, in collaborazione con l’ Académie Goncourt, concentrato sulla critica letteraria, diretto alle studentesse e agli studenti delle classi Quarte e Quinte «Première et Terminale», atto a promuovere la letteratura contemporanea in lingua francese in Italia.

La bellissima iniziativa, promossa al Liceo Classico Europeo del Convitto dalle professoresse Cristina Caporale, Pascaline Despont e Lisa Prospero consentirà la partecipazione all’evento di due alunne, Carmen Peperone, della 5Aeu, e Ilaria Serpico, della 5Beu, che, insieme con le Docenti, raggiungeranno Palazzo Farnese a Roma, per assistere alla premiazione, dopo aver partecipato alla giuria, leggendo e scegliendo il libro della Collette, e componendo su di esso una recensione. Proprio la recensione dell’alunna Peperone è stata selezionata tra le migliori in Italia.

La giornata sarà aperta da SE Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia. Seguirà un dialogo con l’autrice, Sandrine Collette, e una tavola rotonda, moderata da Vincent Raynaud, con il coinvolgimento del pubblico presente.

Entusiasta si dice il Rettore, Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, per il quale l’iniziativa è un’ulteriore interessante occasione, che si aggiunge alle tante messe in atto al Liceo Classico Europeo dell’Istituzione educativa, per approfondire la conoscenza della cultura e della lingua francese. Grazie a questa esperienza le alunne hanno potuto ampliare il proprio orizzonte culturale, non solo perché hanno avuto la possibilità e l’opportunità di leggere l’intero romanzo in lingua, ma anche perché potranno incontrare la scrittrice di cui hanno molto apprezzato l’opera, e, nell’ambito di una didattica per competenze, dialogare con lei per soddisfare le curiosità letterarie e mettere concretamente alla prova le proprie competenze linguistiche.