Santo Stefano del Sole, il sindaco ricorda Michele Langastro

Santo Stefano del Sole – Il Consiglio Comunale ha reso omaggio alla memoria di Michele Langastro, osservando un minuto di silenzio in onore di colui che, per decenni, ha seduto tra i banchi dell’assise cittadina.

​Il sindaco Gerardo Santoli ha espresso un commosso ricordo, sottolineando le doti umane e politiche dello scomparso:

​”Michele non portava rancore verso nessuno dei suoi avversari. Quando perdeva, un attimo dopo era già pronto a fare la sua parte a fianco del vincitore. Aveva un profondo rispetto delle istituzioni: questa è la migliore lezione che Michele ci ha lasciato.”

​Il gesto del Consiglio e le parole del Primo Cittadino celebrano una figura importante del panorama locale, capace di distinguersi per la lealtà e lo spirito di collaborazione, mettendo sempre il bene comune al di sopra delle contese elettorali.