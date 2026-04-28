Grottaminarda, ultimato il piano di eliminazione delle barriere architettoniche

Nella giornata odierna, 28 aprile 2026, è stato consegnato al Comune di Grottaminarda, da parte dell’architetto incaricato, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

L’Ente è risultato beneficiario di un finanziamento Regionale per la redazione del “PEBA” i cui lavori sono stati appena ultimati. È stata completata, quindi, la mappatura degli spazi urbani finalizzata al censimento delle principali barriere architettoniche. Nei prossimi giorni il Piano verrà inviato alla Regione.

Uno strumento indispensabile per la pianificazione e la programmazione coordinata degli interventi ritenuti fondamentali per la piena accessibilità e fruibilità degli spazi urbani e degli edifici di competenza. Uno strumento atteso da anni che può finalmente consentire di accedere ai fondi previsti per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche.