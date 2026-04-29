Confesercenti, Marinelli: Regione intervenga a sostegno ambulanti Ospedaletto e Montevergine

MERCOGLIANO- “I commercianti ambulanti di Ospedaletto d’Alpinolo e di Montevergine stanno vivendo da mesi una situazione difficilissima. Occorre l’intervento della Regione per predisporre e assegnare loro un ristoro”. Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale della Confesercenti di Avellino. “Il blocco della strada provinciale – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – provocato dalla frana che ha interessato l’arteria che porta al Santuario e i tempi necessari per i lavori di ripristino hanno creato gravissime ripercussioni alle

attività locali, che improvvisamente si sono viste private del consueto flusso di

avventori. Un problema che non solo ha reso estremamente difficoltoso per gli operatori lo svolgimento del proprio lavoro, ma ha anche e soprattutto inciso radicalmente sugli incassi, mettendo alle strette le piccole imprese che gravitano in zona.A causa dell’isolamento, le vendite si sono quasi azzerate, inducendo alcuni

ambulanti a tirare i remi in barca e cercare soluzioni alternative, ma altrettanto

precarie. E’ necessario dunque che le istituzioni locali si facciano carico della questione e non lascino completamente soli i commercianti e le loro famiglie, che stanno attraversando una fase molto delicata e complessa, rappresentando il problema e le istanze degli operatori in sede regionale, per addivenire ad una soluzione. Riteniamo infatti che vi siano tutte le condizioni per un intervento della giunta guidata da Roberto Fico, che possa ammortizzare l’impatto negativo della crisi

provocata dal blocco della circolazione, fino alla riattivazione della strada provinciale per Montevergine.Confidiamo, pertanto, che sulla vicenda vi siano massima attenzione e risposte

concrete e urgenti”.