Guasto alla condotta adduttrice, Ariano senz’acqua: il sindaco chiude le scuole

ARIANO IRPINO- Scuole chiuse per mancanza di acqua. Succede ancora. A causa del grave guasto verificatosi nella serata di ieri, 14 Ottobre 2025, lungo la condotta adduttrice in agro di Gesualdo, che ha causato l’interruzione del servizio idrico in diversi comuni della zona, il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza ha emesso un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole sul territorio, dal momento che tale disservizio interessa anche il territorio comunale, rendendo impossibile il

regolare svolgimento delle attività didattiche in condizioni igienico-sanitarie adeguate. Anche alla luce del fatto ” che l’interruzione dell’erogazione dell’acqua compromette le condizioni minime

di sicurezza e igiene all’interno degli edifici scolastici”. Un’ordinanza dettata da “motivi di tutela della salute pubblica, in via cautelare, di dover disporre la chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata del 15 Ottobre 2025”. Per questo ha ordinato “la chiusura immediata, in via precauzionale, di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti

sul territorio comunale per la giornata di mercoledì 15 ottobre 2025”.