“Fiera del Disco”, Grottaminarda pronta ad inaugurarne la prima edizione

Arriva a Grottaminarda un nuovo imperdibile appuntamento per tutti gli amanti della musica e del collezionismo: sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 si terrà la 1ª Edizione di “Grottaminarda Città del Disco – Fiera del Disco”.

L’evento, nato dalla collaborazione tra Cripta Maynarda e Puglia Eventi e patrocinato dal Comune di Grottaminarda, si svolgerà presso l’Auditorium Comunale (ex palestra scolastica, situata in Via Carpignano 38, adiacente al Parco Frank Zappa e alla Guardia Medica).

Due giornate interamente dedicate alla musica analogica e al collezionismo vintage, pensate per appassionati, nostalgici e semplici curiosi. I visitatori avranno l’opportunità di immergersi tra migliaia di vinili, CD, cassette (MC), memorabilia, gadget e fumetti, con la possibilità di acquistare, scambiare o rivendere i propri pezzi da collezione.

Dalla grande musica d’autore al rock, dal pop al jazz, passando per il funk, il soul, l’elettronica e le colonne sonore, la fiera offrirà una selezione ricca e variegata adatta a tutti i gusti musicali e a tutte le età. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per riscoprire il valore del supporto fisico, incontrare altri appassionati e scovare pezzi rari e da collezione in un’atmosfera conviviale e stimolante.