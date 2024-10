Confesercenti Avellino: fare rete per superare la crisi – Marinelli lancia la nuova campagna associativa

“Più servizi alle imprese e maggiore presenza sul territorio: è la risposta che la nostra associazione prova a dare alla crisi economica, consapevole che soltanto facendo rete, rafforzando la categoria, supportando gli operatori nell’accesso alle agevolazioni di legge, elaborando proposte concrete e confrontandosi con le istituzioni nell’individuazione di soluzioni ai problemi, si può creare una prospettiva”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino.

“In Irpinia – prosegue il dirigente dell’organizzazione -, come in tutto il Paese, le attività del commercio, della ristorazione, della ricezione e più in generale il settore terziario costituiscono l’ossatura dell’economia dei territori, con tanti imprenditori che compiono notevoli sforzi, soprattutto in questa lunga fase di difficoltà, per andare avanti, creando occupazione.

I negozi di vicinato e gli altri esercizi inoltre costituiscono dei veri e propri presidi contro la desertificazione sociale, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli centri abitati, contro il degrado urbano, contro la svalutazione immobiliare, offrendo servizi ai residenti e ai turisti.

Una funzione che ormai viene riconosciuta sempre più dai cittadini, nonostante la stasi dei consumi e l’evoluzione delle abitudini di spesa che spesso penalizzano le piccole attività, anche grazie ad una concorrenza squilibrata dei grandi gruppi e ancor più delle piattaforme internazionali di vendita online, funzione che gli enti locali e centrali dovrebbero valorizzare adeguatamente.

In questo quadro, quindi, è fondamentale la dimensione associativa, anche per la costruzione di una strategia di risposta alla crisi, di rilancio delle piccole e medie imprese e di ammodernamento del sistema produttivo, in modo particolare in una provincia con problemi strutturali, come la nostra.

Un percorso che va realizzato, tra mille ostacoli, avendo lungimiranza e consapevolezza che occorre un disgeno complessivo di sviluppo sociale, economico e culturale della comunià, in tutte le sue articolazioni, insieme a risposte contingenti a breve termine, su più livelli”.

“E’ una sfida impegnativa – conclude Marinelli – per la quale proviamo quotidianamente ad attrezzarci, mettendo a disposizione strumenti e servizi. In quest’ottica lanciamo la nuova campagna di adesione alla Confesercenti. Offrendo non solo una rappresentanza sindacale sempre presente, ma anche tutele e assistenza in ogni campo: fiscale, amministrativo, creditizio, formazione, mercato del lavoro, assicurativo e previdenziale, avvio d’impresa, oltre a una copertura sanitaria integrativa, convenzioni vantaggiose e una gamma di servizi innovativi supplementari. Per informazioni dettagliate è possibile rivolgersi agli uffici di Avellino, in viale Italia n° 53 o al centro servizi per le imprese di via de Conciliis n° 66, telefonando allo 0825 679256 oppure scrivendo a info@confesercentiavellino.it”.