Lingotti, trasferimenti all’estero e monili nella cesta dei panni: cosi’ la suora nascondeva l’oro

ARIANO IRPINO- Anche la reliquia di San Nicola di Bari, incastonata in un medaglione di metallo sarebbe tra gli oggetti sacri e gli ex voto rubati da una suora finita oggi agli arresti domiciliari per furto aggravato per furto aggravato a seguito delle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino e della Procura di Benevento. Gli ex voto di almeno dieci chiese della Diocesi finiti nel mirino della religiosa, quelle di Santa Maria delle Fratte e Sant’Euplio di Castel Baronia, Santa Maria Assunta in Cielo di Ariano Irpino, San Sossio Baronia, Santa Maria della Neve in Morroni di Bonito, San Nicola Vescovo di Savignano Irpino, San Giovanni Battista di Carife, Madonna del Carmine in Ariano Irpino e San Giovanni Battista in Ariano Irpino,

Dalle indagini e’ emersa la cessione dei beni sottratti ad esercizi commerciali

del settore per un importo allo stato quantificabile in una somma non inferiore ad euro 80.000 e con trasferimenti del denaro all’ estero. L’attività delittuosa comportava purtroppo lirrimediabile perdita di gran parte dell’oro votivo ( di fatto sottoposto ad operazioni di fusione), recuperato solo in parte, in forma di lingotto d’oro oggetto della fusione

e sequestrato presso un esercente, ovvero ex voto in argento e vari gioielli e bracciali, rinvenuti sia nella stanza occupata dalla religiosa in Ariano Irpino sia sulla persona e nella stanza finanche nella cesta dei panni sporchi) occupata in San Cesareo dove nelle more la suora era stata trasferita.