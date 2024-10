Incendio in azienda di pellet a Sperone: Vigili del Fuoco in azione per ore

I Vigili del Fuoco di Avellino poco prima della mezzanotte di ieri 11 ottobre sono intervenuti nel comune di Sperone in via Santa Croce, per un incendio che ha riguardato un mezzo meccanico posizionato in un’azienda del posto specializzata nella produzione di pellet. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato una squadra supportata da un’autobotte e dal Comando di Napoli è giunta un’altra autobotte. Ci sono volute diverse ore per lo spegnimento delle fiamme che hanno coinvolto il pesante automezzo e la catasta di legna limitrofa e la messa in sicurezza dell’intera area. Per fortuna non si sono registrate persone coinvolte o altri danni, e i Carabinieri hanno effettuato i rilievi di propria competenza.