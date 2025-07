Bancarotta fraudolenta, in tre rischiano il processo: la Procura chiede il giudizio

AVELLINO- Bancarotta fraudolenta. E’ l’accusa per cui, a seguito delle indagini delle Fiamme Gialle e la richiesta del pm della Procura di Avellino Luigi Iglio, questa mattina dovranno comparire davanti al Gup del Tribunale di Avellino tre indagati, che in concorso tra loro, a partire da D.F.R quale socio unico proprietario dell’intero capitale sociale di una s.r.l che si occupa di costruzioni , con sede in Avellino, fino all’ottobre 2020, giorno in cui le quote erano state cedute a B.A, che ad ottobre 2020 veniva nominato legale rappresentante fino al fallimento. Infine V.O in qualità di amministratore unico dal dal 15 febbraio fino all’ottobre del 2020. I tre imputati sono difesi dagli avvocati Carmine Ruggiero, Nello Pizza e Angelo Guerriero. Tutti e tre, nei diversi ruoli avrebbero recato pregiudizio ai creditori, sottraendo e non depositando le scritture contabili della società dichiarata fallita con sentenza 03/22 del Tribunale di

Avellino dell’ottobre del 2022. La societa’ chiusa con un passivo di 269. 606,32 (dei quali 163.712.03 per debiti l’Erario). La parte offesa nel procedimento è il liquidatore della società.