“Conferenza imbarazzate delle opposizioni. Sì alla Commissione ma in Capigruppo non in Consiglio”

“Siamo di fronte all’ennesima strumentalizzazione da parte delle opposizioni, partita ieri sera in consiglio comunale e arrivata addirittura stamattina a una imbarazzante conferenza stampa”. Così commenta la sindaca Laura Nargi le dichiarazioni dei gruppi di minoranza, che questa mattina hanno convocato la stampa locale per chiarire quanto accaduto ieri in assise.

Nargi ha ricostruito: “La mia amministrazione fa della sicurezza e della legalità un faro, tanto che ho voluto fortemente il consiglio comunale su input dell’opposizione, ma la Commissione Straordinaria per la Sicurezza e la Legalità va concepita in un contesto diverso da quello del consiglio comunale, ossia in una conferenza dei capigruppo, per definire chiaramente le sue funzioni e competenze. Ci eravamo detti disponibili a lavorare tutti insieme a questa commissione speciale, rispettando i tempi e le modalità opportune, e invece le opposizioni non hanno colto l’invito sereno che ho rivolto più volte in consiglio comunale. Riprenderemo il dialogo in futuro”, conclude Nargi.