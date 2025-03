Consiglio comunale, Ciampi: “Ore di discussione tramutate in farsa”

“Ieri ho partecipato al Consiglio Comunale di Avellino, che ha tenuto una seduta monotematica incentrata sulla sicurezza cittadina e, più in generale, sulla legalità.” – dichiara il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi – L’obiettivo era l’istituzione di una Commissione Speciale su criminalità e legalità proposta dalla minoranza alla presenza di parlamentari e consiglieri regionali. Ebbene la maggioranza del Sindaco Nargi ha affossato la proposta. L’amministrazione nata su uno dei più grandi scandali amministrativi della storia cittadina perde l’occasione di lanciare un messaggio di concretezza e di eticità. La Commissione per la legalità soppressa in culla, una scelta di dignità lasciata cadere per un cavillo. Quattro ore di discussione a cui erano stati invitati finanche il Ministro dell’Interno, il Procuratore della Repubblica e il Prefetto. Ore di discorsi nobili con un finale comico o forse patetico. Ore di belle parole tramutate in farsa. La dignità dell’assise comunale gettata ai rovi. Questa amministrazione getta la maschera e mostra quel che in effetti è: un gruppo di potere indifferente finanche alle petizioni di principio. L’ordine del giorno in discussione proveniva dalla minoranza, ma aveva un valore generale, di principio: lasciarlo cadere su bagattelle procedurali è stato gravissimo”.