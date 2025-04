Carcere Bellizzi, detenuto 27enne finisce in ospedale con un trauma cranico

AVELLINO- Un ventisettenne detenuto originario e’ finito nel pomeriggio di ieri al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino con una serie di ferite ed un trauma cranico. Le sue condizioni apparse in un primo momento preoccupanti, visto che e’ stato ricoverato in codice rosso, al termine di una notte di osservazione e di una serie di accertamenti eseguiti presso la struttura ospedaliera non hanno rilevato ferite o traumi gravi. Nelle prossime ore potrebbe già lasciare il presidio ospedaliero per fare rientro presso la Casa Circondariale. Il ventisettenne molto probabilmente è rimasto vittima dell’ennesima aggressione avvenuta tra le mura del penitenziario di Contrada San Oronzo. Per accertarlo sono in corso indagini da parte della Polizia Penitenziaria.