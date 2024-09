Condotta in tilt, a Moschiano l’intervento sospeso, residenti: una presa in giro?

MOSCHIANO- Un tubo sospeso e la speranza di una soluzione che e’ durata poche ore per i residenti di Via Padre Moschiano. Dopo la segnalazione che avevamo raccolto era arrivato un intervento di scavo e di appsosizione del tubo bypass che avrebbe dovuto risolver3 il grave disagio vissuto dalle famiglie del posto da mesi, prima che intervenisse l’emergenza idrica. Ma il tubo e’ rimasto sospeso. I residenti ora dicono chiaramente: ci sentiamo presi in giro. La storia l’avevamo gia’ raccontata qualche giorno fa. Giardini allagati e trasformati in piccole paludi, elettrodomestici in tilt, impossibilità di usare l’acqua e a causa della scarsa pressione anche una inadeguata portata d’acqua per l’utilizzo dei servizi igienici ed idrici essenziali. Non è la cronaca dei disagi ed in questo caso anche danni provocati dalle sospensioni idriche delle ultime settimane in tutta la provincia di Avellino. E’ quello che ormai da maggio vivono i residenti di Via Padre Moschiano, una strada a pochi metri dal centro del comune irpino di Moschiano. Qui l’acqua nelle abitazioni dei residenti non ci arriva senza necessità pero’ che venga sospesa. Anzi l’acqua c’è, il problema è che non finisce dove dovrebbe, a causa di una condotta evidentemente danneggiata. Da maggio si susseguono solleciti, diffide, saggi e sopralluoghi. Quello che mancano sono però l’acqua e una soluzione definitiva. Tanto sollecitata dai residenti all’ Alto Calore, che sul posto ha eseguito anche diverse verifiche. Pare che ora ci debba essere un intervento sulla condotta in questione. Qui però viene il bello, anzi, si potrebbe dire oltre al danno anche la beffa. Perché questo intervento dovrebbero accollarselo i proprietari di una delle abitazioni che da mesi vive questo disagio. E’ cosi’ difficile completare l’intervento? Speriamo di darvi buone notizie.