Bodybuilding, buona la “prima” per Iannuzzi: stacca un “biglietto” per il Campionato Nazionale

MILANO – Buona la “prima” per il giovane atleta irpino di bodybuilding Raffaele Iannuzzi, classe 2005. Al suo esordio in una gara, nel Gran Prix Trofeo “Fisicamente Natural” che si è chiuso oggi a Cologno Monzese ha ottenuto un secondo posto nella categoria Men’s Classic Physique Teen dai 16 ai 19 anni. Si tratta di una delle cinquantuno categorie che dal 6 settembre a ieri hanno visto competere atleti di ogni nazione presso il Nuovo Palazzetto dello Sport “Fabrizio De Chiara” di Cologno Monzese. Una soddisfazione anche per il preparatore atletico del giovane Iannuzzi, Francesco Colatrella, classe 96, di Caposele. Per un “casuale” gioco del destino, proprio il 96 era anche il numero di gara dell’atleta avellinese. Con il risultato ottenuto a Milano, Iannuzzi ha ottenuto anche la qualificazione al 16° Campionato Nazionale NBFI di Firenze del 11/12/13 Ottobre 2024 (era infatti prevista la qualificazione per i primi cinque classificati per ogni categoria). La prossima tappa per il giovane atleta irpino, che a diciannove anni ha già ottenuto un primo importante riscontro per lo sport che pratica da giovanissimo.