Allerta meteo, il sindaco di Baiano chiude scuole, cimitero e Palazzetto

BAIANO- Scuole chiuse per allerta meteo. Questa la decisione del sindaco del Comune di Baiano Enrico Montanaro dopo la comunicazione dell’allerta arancione per domani. Nella comunita’ colpita dall’evento alluvionale dello scorso ventisei agosto alta attenzione sul fronte della prevenzione. “Si comunica che in seguito alla dichiarazione della Regione Campania di allerta meteo Arancione- scrive il primo cittadino di Baiano- le scuole di ogni ordine e grado di Baiano rimarranno chiuse nella giornata di domani 9 Settembre.Si comunica inoltre che anche il Cimitero, la villa comunale, il campo sportivo e il palazzetto dello sport rimarranno chiusi”.