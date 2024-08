VIDEO/ Donazione sangue, il Ministro Piantedosi dà l’esempio nella sua Pietrastornina

Donazione sangue, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dà l’esempio nella sua Pietrastornina. Ritorno a casa questa mattina per il Capo del Viminale, reduce dal Meeting di Rimini, per partecipare all’iniziativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino e del Circolo Socio Culturale Petra Strumilia in collaborazione con l’Associazione Nazionale del Corpo Sezione di Avellino e con l’associazione Donatori Nati. Appuntamento a cui l’esponente del Governo Meloni non ha voluto rinunciare, donando lui stesso il sangue una volta a bordo dell’autoemoteca della Fratres a Piazza V. Veneto. “Quello di oggi è un evento importante che mette insieme le due colonne portanti del Ministero dell’Interno, ovvero la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco” sottolinea Piantedosi accompagnato – tra gli altri – dal Presidente nazionale dell’associazione DonatoriNati Claudio Saltari.

Il tema della donazione di sangue si lega a doppio filo all’incidentalità stradale e quella che sta trascorrendo è un’estate che sta lasciando troppe vittime – molte giovanissime – sulle strade irpine. “La circolazione – precisa il Ministro – deve essere responsabile. I giovani devono mettersi alla guida in condizioni ottimali, invece la prima causa di decessi tra i patentati minori di 24 anni è proprio la strada. Bisogna partire dalla prevenzione e quindi dall’educazione” aggiunge Piantedosi rimarcando l’impegno della Polizia Stradale sul versante della prevenzione. Il pauso del Ministro, tuttavia, si estende anche ai Vigili del Fuoco per il grande lavoro svolto sul fronte incendi e all’Arma dei Carabinieri che proprio recentemente ha concluso celermente un’indagine non semplice nella vicina Cervinara.

La giornata è proseguita con il percorso ludico formativo Pompieropoli e con la mostra storica “I Pompieri di Avellino” che ha riunito foto, attrezzature, mezzi e documenti che testimoniano la storia del 9° Corpo Civici Pompieri di Avellino fin dalla sua istituzione. Infine questa sera in programma il concerto della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco diretta dal Maestro-Direttore Donato Di Martile. Durante la serata ci sarà anche la partecipazione straordinaria del tenore Francesco Grollo.