Condoni sospetti, la verifica si allarga: scoperti altri casi dagli uffici comunali

AVELLINO – C’e’ chi parla di almeno altri dieci casi, ma in Commissione Trasparenza questa mattina il dirigente Angelo Maria Cicalese ha parlato di “altre pratiche” su cui sarebbero emerse irregolarità e quindi non e’ chiaro alla fine di questa verifica interna quante saranno le ordinanze di demolizione che scatteranno come e’ già capitato per una prima vicenda. Quello che e’ emerso invece con evidenza dalla seduta della Commissione presieduta dal consigliere Ettore Iacovacci e’ anche il profilo istruttorio delle pratiche non certamente attento. Ma anche su questo aspetto saranno le indagini dei militari dell’Aliquota di Pg della Guardia di Finanza delegati dal Procuratore della Repubblica Domenico Airoma, a determinare le eventuali responsabilità. Quello che si delinea è anche un meccanismo che avrebbe consentito di assegnare su un protocollo effettivamente relativo ad altre pratiche, quelle che alla fine sarebbero irregolari, ovvero riferite a persone diverse da quelle indicate nel protocollo. Ed un profilo che molto probabilmente sarà rilevante anche nelle indagini e’ quello relativo al pagamento degli oneri per i condoni. Alla fine, visto che la documentazione originale non è stata mai prodotta, erano stati versati tutti gli oneri per il condono?