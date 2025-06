Operaio di trentotto anni stroncato da un malore: la Procura apre un’inchiesta

AVELLA- Sara’ un’ inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere ad accertare eventuali responsabilita’ per l’ improvvisa e prematura morte di Antonio D’Avella, 38 anni, stroncato da un malore mentre si trovava a lavoro a Castelvolturno. Questa mattina il magistrato che conduce le indagini, il sostituto procuratore Annalisa Imparato, ha conferito l’incarico per l’accertamento autoptico, eseguito in giornata all’ospedale di Caserta. Un fascicolo per ora contro ignoti per omicidio colposo, quello aperto dalla Procura sammaritana. I familiari del trentottenne sono assistiti dall’avvocato Fioravante Annunziata. Nella giornata di domani la salma del trentottenne, marito e papà meraviglioso di una bambina di 6 anni, sara’ messa a disposizione dei familiari per poter organizzare la cerimonia funebre.