Cade in bici, grave ciclista: interviene l’elisoccorso del 118

Ariano Irpino – È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda intorno alle ore 14:15 di oggi per fornire assistenza alle operazioni di atterraggio e decollo di un elicottero del 118, attivato per un intervento di emergenza.

Un ciclista di 28 anni, di nazionalità macedone, è infatti caduto mentre percorreva in bicicletta, insieme a un gruppo di amici, la tratta da Candela verso Napoli. L’incidente è avvenuto in contrada Cento Vie, nel territorio di Ariano Irpino. Il giovane ha riportato traumi tali da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Il ferito è stato prima soccorso dal personale sanitario del 118 e poi trasferito in elicottero, decollato dalla pista di atterraggio situata presso l’ospedale di Ariano Irpino, in via Corso Vittorio Emanuele, per essere trasportato d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per l’assistenza tecnica, anche la Polizia Municipale di Ariano Irpino, che ha gestito la viabilità e fornito supporto alle operazioni di soccorso.