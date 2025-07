Condoni falsi, la Procura convoca alcuni dei funzionari ed ex dirigenti indagati

AVELLINO- Si concluderanno domani mattina gli interrogatori davanti ai militari dell’aliquota di pg delle Fiamme Gialle e della Digos nei confronti di alcuni dei sei indagati dalla Procura di Avellino nell’ambito dell’inchiesta sui “condoni falsi” avviata da qualche settimana dai magistrati di Piazza Del Popolo. L’invito a comparire firmato dal pm che conduce gli accertamenti, il sostituto procuratore Fabio Massimo Del Mauro. Nel registro degli indagati sono stati iscritti sei nomi, tutti dipendenti o ex dirigenti del Sued e dello sportello che si occupa dei “condoni”. L’inchiesta e’ quella sui falsi condoni rilasciati dal Comune di Avellino rinnovando richieste di sanatoria per abitazioni non sanabili utilizzando protocolli di domande realmente presentate da soggetti deceduti o che avevano perso interesse perche ‘ la loro pratica era rimasta inevasa. Un’ iscrizione che si era resa necessaria anche alla luce del sequestro disposto dalla Procura dei registri dell’ Archivio comunale eseguito dagli agenti della Digos e dell’ Aliquota di Pg della Gdf presso la Procura. Si tratta del decreto di sequestro preventivo firmato dal Procuratore Domenico Airoma e dal sostituto Fabio Massimo Del Mauro, il magistrato che coordina le indagini. Escluso dalle indagini l’ attuale dirigente del Sued, l’ingegnera Angelo Maria Cicalese, che aveva contribuito a scoprire i casi. Gli indagati pero’ al momento sono provvisoriamente sospettati di falso commesso da pubblico ufficiale. Sono sette le pratiche finite nel mirino della Procura di Avellino. A quanto pare però il numero e’ destinato a salire. Anche perche’ dopo la prima relativa ad un immobile di Contrada Tufarole, proprio qualche giorno fa e’ scattata un’altra ordinanza relativa ad un immobile di Contrada San Oronzo. L’indagine e’ destinata dunque ad allargarsi. Intanto ci sarebbe un particolare relativo alla genesi degli accertamenti che avrebbero fatto scattare il caso condoni. Tutto sarebbe nato da un procedimento per furto aggravato, quello denunciato da una dirigente comunale, molto probabilmente di materiale del settore relativo ai condoni.