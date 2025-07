“Avellino non può più aspettare, anche io voglio vederla rinascere”

“Una donna molto forte, molto determinata e dotata di grandi competenze. Farà un ottimo lavoro”: così il Prefetto di Avellino Rossana Riflesso descrive Giuliana Perrotta, il nuovo commissario prefettizio alla guida del Comune di Avellino, esprimendo piena fiducia nella sua capacità di dare una svolta alla città.

Durante un’intervista pubblica, il prefetto ha voluto condividere parole di stima e speranza:

“Conosco la dottoressa Perrotta da tantissimi anni, è una donna molto forte, determinata e dotata di grandi competenze. Ha ricoperto incarichi importanti da prefetto in molte sedi, ha lavorato al Ministero dell’Interno e ha gestito numerosi commissariamenti, anche molto complessi. L’ultimo è stato a Taranto, una realtà tutt’altro che semplice. Sono certa che farà un ottimo lavoro ad Avellino”, ha dichiarato Riflesso.

Il commissariamento del Comune, arrivato in un momento delicato per la città, non viene visto come un freno, ma anzi come un’opportunità di rilancio: “Il commissario non è sempre un guaio, un lutto. Non è per forza una cosa negativa per una città. Dipende ovviamente dalle persone. E in questo caso, io credo che l’attività di un commissario possa rappresentare un elemento di pacificazione rispetto a certe dinamiche”, ha sottolineato.

Il prefetto ha poi aggiunto di aver già parlato con Perrotta delle priorità, evidenziando la necessità di interventi rapidi ed efficaci: “Avellino non può più aspettare. Ci sono cose che, nei limiti del possibile, vanno portate avanti. Le cose impossibili restano tali, ma quelle realizzabili lei le concluderà, ne sono certa”.

Riflesso, che vive ad Avellino e dice di sentirla anche casa propria, ha espresso un coinvolgimento personale: “Anch’io ho il desiderio di vedere questa città rinascere. Mi sono anche interessata ad alcuni progetti, come quello del Centro per l’Autismo. Mi auguro quindi di vederli conclusi”.