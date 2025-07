Festa del Volontariato a Montemiletto: si parte con la formazione gratuita

La Pubblica Assistenza “Italo Capobianco” organizza la Festa del Volontariato, in programma dal 31 luglio al 3 agosto 2025 in Piazza IV Novembre a Montemiletto. Un evento che unisce formazione, intrattenimento e solidarietà.

Ad aprire la manifestazione, giovedì 31 luglio alle ore 18:00, sarà una giornata dedicata al primo soccorso e al corso BLSD gratuito, con 35 partecipanti che riceveranno la formazione e parteciperanno alla prova pratica in piazza.

Il programma delle giornate successive:

1 agosto: dalle 17:30 gonfiabili per i più piccoli e, alle 21:00 “Voci dal Sud” .

2 agosto: si parte alle 8:00 con la donazione del sangue a cura della Frates , poi la musica sarà protagonista con il Music Show alle 21:00 e il dj set da mezzanotte .

3 agosto: di nuovo gonfiabili alle 17:30 e, alle 21:00, chiusura in musica con la Fabios Band.

Per tutta la durata della festa saranno attivi stand gastronomici per gustare specialità locali in un’atmosfera di festa e condivisione.