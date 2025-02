Concluse le ricerche dell’anziano scomparso e trovato senza vita

Da sei giorni sono in corso intense ricerche da parte dei Vigili del Fuoco di Avellino, impegnati con squadre terrestri supportate dal nucleo SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), dal Nucleo SAF (Speleo Alpinistico Fluviale), specializzato nel recupero di persone in zone impervie, dal Nucleo TAS (Topografia Applicata al Soccorso), che ha mappato il territorio per facilitare le operazioni, e dal Nucleo Elicotteri. A queste forze si sono aggiunte le altre componenti del soccorso, tra cui il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e i Carabinieri. Purtroppo, l’anziano scomparso il 12 febbraio scorso, originario di Fontanarosa e in cura presso una casa di riposo a Parolise, è stato trovato senza vita questa mattina, intorno alle 10:00, localizzato da un elicottero della Guardia di Finanza. Con la collaborazione di tutte le componenti del soccorso, i Vigili del Fuoco del comando di Via Zigarelli si sono adoperati per il recupero del malcapitato, utilizzando anche la loro scala italiana per attraversare e risalire in sicurezza un corso d’acqua.